◎来日1年目のDeNA・コックスは、日本の生活で一番気に入っているのが食事だそうで「日本に来たその日から、おいしくないものを食べたことがないよ」とニッコリ。たくさん食べてエネルギーをチャージしてください。◎巨人・平山は地元広島から初めて1軍に合流。出場選手登録はされなかったが、走塁練習ではヘッドスライディングでファンを沸かせ「今日の見せ場はあれでしたね」と笑みを浮かべていました。◎指揮官としては初