【MLBBUZZ】大リーグの旬な話題を掘り下げる企画「MLBBUZZ」（毎週水曜日）の2年目第1回は、3月に行われた第6回WBCで初優勝を飾ったベネズエラ野球に迫る。準々決勝では連覇を狙った侍ジャパンを撃破。五輪、プレミア12を含めた3大国際大会では過去ベスト4が最高成績だった。何がベネズエラ野球を変えたのか。オマール・ロペス監督（49）や関係者の証言で、優勝国の裏側を振り返った。（取材・杉浦大介通信員）ロペス監督