ベネズエラの人口は日本の5分の1程度ながら、多くの優れた選手を輩出し続ける。近年の政情不安の影響で、ドミニカ共和国にあるようなMLBチームのアカデミーはもう存在しないが、ベネズエラメディア「ElExtrabase」のダニエル・アルバレス記者は「ユースリーグと、元選手が運営する独立したアカデミーが育成の中心になっている」と説明する。通算2470安打のボビー・アブレイユ、球宴選出3度の元内野手カルロス・ギーエンらが