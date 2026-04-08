サザンオールスターズの原由子（69）が7日、ソロデビュー45周年記念公演を神奈川県鎌倉市の鎌倉芸術館で行った。「京都・鎌倉物語」と題し、古都で2回ずつ開催する特別公演の最終日。70代を目前にしながらも若々しい歌声は健在で「一生青春で年を重ねたい」と意気込んだ。21曲のステージを終えた締めのあいさつで、知られざる苦悩を明かすと観客1500人が息をのんだ。全国ツアーでサザン史上最多となる約75万人を動員し、全力で