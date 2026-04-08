アネモネS勝ち馬ディアダイヤモンドは中3週での大舞台挑戦。手塚久師は「（この間隔は）初めての経験で、やってみないと分からない」と前置きしながらも「前走の疲れは1週間で取れたので」と状態面を不安視していない。初の関西遠征となったシンザン記念では9着に敗れているが「冬場で代謝が良くなかったから」と輸送が直接的な敗因ではないと説明。「前走ぐらい走れれば十分にやれる。それほど差はないと思っている」と愛馬の