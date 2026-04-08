チューリップ賞組最先着（2着）のナムラコスモスは好調をキープしている。大橋師は「順調に来ている。丈夫でカイバも食べている。体があるしイレ込むところがないのが強み」と愛馬を見やる。21年函館2歳Sを勝った母ナムラリコリスも管理。「早めに繁殖に上げて、初子がこの馬。夢があるよね。心配なのは乗り役だけだよ（笑い）」と鞍上に起用する弟子の田口に愛のエールを送った。