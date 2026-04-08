ロック歌手・矢沢永吉（７６）が７日、１１〜１２月に神戸、大阪、東京の３都市９公演のアリーナツアーを開催することを発表した。東京公演は１２月３、５、６、９、１１、１２日に日本武道館で行い、同所での日本人男性ソロアーティストの最多連続公演となる。ツアータイトルは「ＥＩＫＩＣＨＩＹＡＺＡＷＡＣＯＮＣＥＲＴＴＯＵＲ２０２６Ｊｕｓｔｋｅｅｐｇｏｉｎｇ〜ロックの軌跡〜」。７６歳にして新たな