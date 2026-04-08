ジャイアンツ-フィリーズ戦米大リーグのジャイアンツは6日（日本時間7日）、本拠地オラクル・パークでフィリーズと対戦し4-6で敗れた。始球式には韓国アイドルが登場し、スタジアムもSNSも騒然となった。大歓声を浴びながら、オラクル・パークのマウンド付近に向かったのは、韓国の6人組ガールズグループ「NMIXX」のソリュンだった。へそ出しファッションで左腕を振ると、投じたボールはノーバウンドで捕手役を務めたイ・ジ