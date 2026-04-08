次期「iPhone 18 Pro」ではブラックが登場しない可能性が浮上しました。 ↑次期iPhone 18 Proでブラック復活の可能性は低い（画像提供／ubeyonroad／Unsplash）。 2025年に発売された「iPhone 17 Pro」では、シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルーの3色が展開されました。そのため、iPhone 18 Proではブラックカラーの復活を望む人もいます。しかし、著名リーカーのInstant Digital氏はその可能性を排除しました。