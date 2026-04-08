女優・釈由美子（４７）が、愛息との親子ショットを披露した。釈は８日までに自身のインスタグラムを更新。「劇団四季『マンマ・ミーア！』初日公演を息子と観劇してきました」と報告すると、息子と寄り添った親子ショットを披露した。釈はボーダーのトップスにベージュのパンツ姿で立つワンショットも見せている。「ＡＢＢＡの大ヒットナンバーが響く世界中で愛されている『マンマ・ミーア！』休憩時間にオリジナルペンライ