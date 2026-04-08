ウィットリーは球に力もあり、３回までは好投だった。だからこそ、四球で走者を出してからの２ラン、これが２度は、もったいなかった。中でも５回２死から投手の森下に四球、そしてストライクを取りにいこうとした真ん中付近の真っすぐを大盛に打たれたのが痛かった。鬼門と言われるマツダでは、なぜかミスが出てしまう。増田陸の２度の落球は失点にはつながらなかったが、投手に与えた四球はミスといってもいい。６回は振り逃