“マエノリ”ことモデルの前田典子が夫婦ショットを披露した。前田は７日に自身のインスタグラムを更新。「この前の撮影の帰りに夫婦でパチリ」とつづり、白と黒でリンクした、温かい笑顔で寄り添うオトナの夫婦ショットを披露。また、「午前中は寒かったけど雨が上がって晴れて一気に暖かくなった日」と、当時の天候を振り返った。そして、「息子もチラッと家族コーデは偶然にモノトーン」と、息子も交えた３シ