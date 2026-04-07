【ステート オブ エスケープ】が2026年4月8日（水）～21日（火）まで、阪急うめだ本店にてLIMITED SHOPをオープン。ステンシルアーティスト・守矢努氏とのコラボレーションバッグ「STATE OF ESCAPE × Tsutomu Moriya」が数量限定で登場します。 ステンシルで世界に一つだけのバッグを 数量限定で登場するステンシルアーティスト・守矢努氏とのコラボレーションバッグ「STATE O