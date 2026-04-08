お笑いタレントの横澤夏子が７日までに自身のＳＮＳを更新。長女の入学式に出席するため、曜日レギュラーを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）の６日放送に遅れて出演したことを報告した。横澤はインスタグラムに「長女の小学校入学式でした！ぽかぽか、途中参加させていただけてありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした！」と伝え、ピンクのランドセルを背負い黄色の帽子を被った娘と手をつなぐシ