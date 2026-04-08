テレビ朝日の野村真季アナウンサーが１日に自身のインスタグラムを更新し、衣装オフショットを公開した。野村アナは「ＡＮＮニュース着用衣装」と書き始め、「３／１０午後ニュースブラウス・パンツアクセサリー」とつづり、青のブラウス×黒のパンツ姿を、「３／７朝ニュース／昼ニュースブラウス・スカートアクセサリー」とつづり、ベージュのセットアップを公開した。さらに、別の投稿では「３／１７午後