ヒズマスターピースは坂路で軽めの調整。中尾助手は「順調に乗り込めているし、動きもだいぶ良くなってきた。先週、佐々木ジョッキーに乗ってもらってピリッとしたみたい」と確かな上昇を実感する。前走クイーンCはハナを奪って3着好走。「今回も自分のペースで運べればチャンスはあると思います」と初タイトルに自信をのぞかせた。