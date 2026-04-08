未勝利勝ちのレザベーションが重賞に挑戦する。前走は好位から抜け出して後続を完封。課題のスタートを克服した。松下師は「デビューから初めて出遅れなかったし、使うごとに内容は良くなっている」と進化を伝える。キャリア6戦目で初めての関東遠征となるが「そこまで長距離輸送を気にするタイプではないと思う。ここで運試し。今回もスタートを決めてほしい」と期待を膨らませた。