◇パ・リーグ西武8−6ソフトバンク（2026年4月7日みずほペイペイD）西武の先発・隅田が7回7安打3失点と粘りの投球で首位相手に今季初勝利を挙げた。「強力打線に対して連打少なく抑えることができたのは良かった」。一時は逆転を許したが4回の外崎、5回の仲三が放った本塁打などで再逆転に成功。「追加点はあげられないという気持ちになった」と以降を無失点でしのいで後続に託した。ただ、警戒していたソフトバンク打