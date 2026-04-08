◇パ・リーグ西武8−6ソフトバンク（2026年4月7日みずほペイペイD）今季から登録名を「仲三河」から変更した西武の「仲三（なかみ）」の打球は、力強く右中間席に飛び込んだ。5日の1軍昇格から2試合連続の「4番・DH」で、待望のプロ初アーチ。チームの連敗を4で止めた。「最高の形で1安打できて良かった。気持ちいいの一言ですね」と最高の笑顔を見せた。同点の5回に岸の適時二塁打で勝ち越し、なお1死二塁の好機だった