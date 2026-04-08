「ボクシング・ＩＢＦ世界女子アトム級王座決定戦」（７日、後楽園ホール）元王者の山中菫（真正）が同級３位の鵜川菜央（三迫）に２−１で判定勝ちし、１年ぶりに返り咲いた。強烈な右フックでペースを握ったが、中盤からは手数を打ってくる相手と一進一退の熱戦。判定は割れたものの競り勝ち「めちゃくちゃうれしいが、想像以上に鵜川さんが強かった。（王座を）統一できるように頑張りたい」と汗を拭った。一方、日本バレ