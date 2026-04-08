◇パ・リーグ西武8−6ソフトバンク（2026年4月7日みずほペイペイD）9回に登板した西武のドラフト2位・岩城がプロ2セーブ目を記録した。1死一塁で代打・柳町に適時二塁打を浴びて2点差まで詰め寄られたが、近藤を左飛、栗原を中飛に打ち取った。プロ初失点も経験したが「自分のことは気にせず、チームが勝てばいいので。失点を増やすことなく、打者を抑えることができたので良かったです」と振り返った。強力なソフトバ