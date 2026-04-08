【カイロ共同】AP通信は7日、イラクの首都バグダッドで3月末に誘拐された米国人の女性記者が解放されたと伝えた。イラク筋の話としている。誘拐に関与したとみられる親イラン民兵組織カタイブ・ヒズボラが7日、記者の解放を決定したと表明していた。記者解放と引き換えに、イラク当局に拘束されていたカタイブ・ヒズボラのメンバーが解放されるという。米イスラエルとイランの戦闘開始後、イラクではカタイブ・ヒズボラなどの