女優の綾瀬はるか（41）が7日、都内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（監督石井裕也、17日公開）のPRイベントに出席した。全国189館でも中継され、約3万人が観賞。綾瀬が「皆さまにも笑顔の日々がたくさん訪れますように」などとつづった直筆の“ラブレター”が観賞後に配布された。「心を込めて書きました。人を思うことの美しさが描かれたとても奇麗な映画。皆さんがどう感じられるか楽しみにしています」と呼