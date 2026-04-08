「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）重要視してきた虎との対戦。その初戦で守りにほころびが出て敗れた。ヤクルト・池山隆寛監督（６０）は「（先発の）ライアン（小川）の足を引っ張ってしまって申し訳なかった」と厳しい表情で言葉を絞り出した。１点リードの四回は２死一、二塁で木浪のゴロを二塁手・伊藤がトンネルし同点とされた。五回には１死二塁から近本の飛球を左翼手・サンタナが落球して傷口が広がり一挙