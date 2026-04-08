「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）５日に支配下契約を結んだ巨人・平山功太内野手（２２）が故郷・広島で１軍に合流した。念願の２桁ユニホーム、背番号「６９」に喜びも大きく「今日の見せ場はあれだった」と、笑みもにじんだ。登録されるかは未定。それでも「（マツダスタジアムは）憧れていた球場。２年半頑張ってきてよかった」とまずはスタートラインに立った。