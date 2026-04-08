「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）今年も鬼門になるのか…。昨年２勝１０敗と苦しんだ敵地・マツダで黒星発進。今季ワーストの３失策とミスも続き、四回の攻防で攻め負ける。巨人・阿部慎之助監督（４７）は「流れを自らつぶしてしまったし、流れを持っていかれた」と唇をかんだ。振り返ったのは四回の攻防だ。３四球で２死満塁をつくるも、佐々木が三邪飛に倒れて無得点。直後に先発のウィットリーが２ランを被