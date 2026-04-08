「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）巨人・田中将大投手（３７）が心機一転、今季２勝目を目指す。先発する８日は敵地で迎える広島戦だ。昨季１試合に登板し、２回５失点と打ち込まれた。「去年は去年だし、今年は今年。そんなことを気にしてやっていられないので」。１日の中日戦では５回２／３を２失点で日米通算２０１勝目を挙げた。勢いを持続して、チームに勝利を呼び込みたい。