「オリックス３−１ロッテ」（７日、京セラドーム大阪）仕事人の一振りがチームの窮地を救った。１−１の同点で迎えた七回２死一、三塁だ。好調１番のオリックス・宗佑磨内野手（２９）が値千金の右前適時打を放ち、勝ち越しに成功。チームの連敗を３で止め、借金返済に貢献した。「（初球を）完璧に捉えられたと思います。全ての球を反応できる準備をしてたので、その結果です」。今季の宗は開幕から違う。昨季は打撃不振で