「東都大学野球・青学大１０−２亜大」（７日、神宮球場）開幕し第１週の１回戦３試合が行われ、史上初の７季連続優勝を狙う青学大と中大、東洋大が先勝した。青学大は１０−２で亜大に快勝。今秋ドラフト候補・鈴木泰成投手（４年・東海大菅生）が８回５安打２失点と好投した。打線は中山凱（２年・専大松戸）が満塁本塁打を含む７打点と活躍。中大は国学院大に１０−４で勝った。東洋大は１０季ぶりに１部復帰した立正大を３