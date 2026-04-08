「ＤｅＮＡ５−３中日」（７日、横浜スタジアム）お立ち台から初めて見る景色。ＤｅＮＡ・橋本達弥投手（２５）は瞳を潤ませながら、ハマの夜空を見つめた。兵庫県屈指の進学校・長田高出身の秀才右腕が、待望のプロ初勝利。困難を乗り越え、４年目にしてつかんだ白星に胸を震わせた。「本当に幸せな気持ちです。これまで３年間、うまくいかないことも多くて…」。２０２４年に右肩を痛め手術。同年オフには育成契約を結んだ