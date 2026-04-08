◇セ・リーグDeNA5−3中日（2026年4月7日横浜）言葉では表現できない光景が広がっていた。4年目で悲願のプロ初勝利を手にしたDeNA・橋本は、目を潤ませながらお立ち台からの景色を目に焼き付けた。「本当に幸せな気持ちです。うまくいかないことも多くて…。両親に“ありがとう”と伝えたいです」。本拠地のファンの声援を浴び、苦しい日々を支えてくれた家族の顔を思い浮かべていた。打線が一挙4得点で逆転に成功した直