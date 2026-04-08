巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）が７日、東京証券取引所でヒトトヒトホールディングス株式会社の東証スタンダード市場上場セレモニーに登場した。同社の松本哲裕代表取締役（５１）は石川・星稜高野球部の同期。今年３月に同社の「ヒトのチカラアンバサダー」に就任した松井氏は松本代表と一緒に上場を祝う鐘を打ち「一緒にお祝いできてよかった。企業イメージを損なわないよう、不祥事を起こさないよう頑