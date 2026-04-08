デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は２００勝以上して負け数の方が多い唯一の投手を取り上げる。◇◇Ｑ…通算犠飛数最多の打者は？Ａ…野村克也１１３「夜に咲く月見草」を自認する野村に、ふさわしい称号といえるかもしれない。アウトひとつと引き換えに、三塁から走者を迎え入れるのが犠牲フライだ。本塁打数で８６８本の