カピリナは坂路で軽快な走り。1週前追いではWコースで5F63秒0の猛時計をマークしており、反動が気になるところだが「その後も問題なく来ているので、いい負荷がかかったんだと思う」と実川助手は安堵（あんど）の表情を浮かべる。前走ニューイヤーSは牡馬相手にマイル初勝利と価値ある内容。「今回はG1馬相手にどこまでやれるか力試しの一戦だが、重量差もあるし勝ってほしいですね」とV2に期待した。