ラヴァンダは雪の影響で火曜にスライドとなった前走の東京新聞杯が中団から鋭く伸びて2着。牡馬を相手に立派な走りを見せた。土屋助手は「若い頃と比べて、精神面が良くなった。ようやく調教と実戦がつながってきた感じ」と胸を張る。昨年の当レースはタイム差なしの3着。「（鞍上の岩田）望来いわくコーナーが緩やかな方がいいと。東京、外回りの阪神は合っている」と舞台を歓迎した。