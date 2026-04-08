アーティスティックスイミング（ＡＳ）日本代表が７日、コーセー協力のもと、都内で行われたメイク講習会に出席した。アクロバットルーティンの新テーマ「ハンター」に合わせて、チークを頬から鼻の上まで重ねてワイルドさを出した表現などを練習。パリ五輪日本代表の比嘉もえ（井村ク）は「野性感が強調されてワクワクした」と笑顔を見せた。家族もチケットを購入したという愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）へ「トップの