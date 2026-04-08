両膝にガックリ手をついた。ウィットリーにとって痛すぎる失点になった。０―２の５回、２死から投手の森下に四球を与え、続く大盛に２ランを被弾。この日２本目となる一発に沈んだ。２度目の先発で６回９１球３安打５失点。「非常にフラストレーションがたまる。自分が犯した間違いで勝敗が決してしまった」と来日初黒星を喫した。最速１５４キロの直球とカットボール主体で３回まで無安打。しかし４回。四球きっかけで２死一