◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（７日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）７日＝星野浩司】昨年大会覇者のロリー・マキロイ（英国）が記者会見を行い、史上４人目となる大会２連覇に向けて意気込みを語った。昨年大会は３日目に首位に立ち、最終日はジャスティン・ローズ（英国）とのプレーオフを制した。メジャー全４大会を