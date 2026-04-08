3月3日付で定年引退した国枝栄元調教師（70）が7日、美浦・小島茂之厩舎で補助員（ヘルパー厩務員）として現場復帰した。午前5時に小島厩舎のジャンパー姿で“初出勤”すると、寝わら上げから引き運動、ブラッシング、蹄の手入れ、カイバ付けなどの作業に汗を流す。国枝厩舎には設置されていなかったウオーキングマシンもスタッフに教わりながら操作した。「疲れたよ。勝手が違うから戸惑いっ放し。作業の段取りに慣れて軌道に