「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）しぶとく食らい付いた一打に、本拠地のスタンドが熱くなる。口火を切った快音から、攻撃陣の勢いが加速した。１軍での甲子園デビューとなった阪神・福島圭音外野手（２４）がマルチ安打。４万２６１０人の観衆が詰めかけた一戦にフル出場し「たくさんのファンの方々が応援してくれている、ありがたさを感じながらプレーできました」と感謝の思いを込めた。三回１死。小川に対して