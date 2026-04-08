◇セ・リーグヤクルト3−9阪神（2026年4月7日甲子園）ヤクルトは4失策と守備が乱れ、連勝は2で止まった。1―0の4回2死一、二塁で木浪の二ゴロを伊藤がトンネルし、失点。4点を失った5回はサンタナの落球が響いた。先発の小川は4回2/3を投げ5失点も自責点は0。池山監督は「よく投げたと思う。ライアンの足を引っ張ってしまって申し訳ない」。打線は昨年6月6日ソフトバンク戦以来となる9回決着では球団ワーストタイの18