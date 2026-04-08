【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は7日、パキスタンが呼びかけたイランとの2週間の交渉期限延期と停戦について「トランプ大統領に知らされており、返答がある見通しだ」と述べた。共同通信の取材に答えた。