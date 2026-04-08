【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3営業日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しの終値は前日比0.54ドル高の1バレル＝112.95ドルだった。終値として約3年10カ月ぶりの高値。