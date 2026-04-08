お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）が7日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。楽屋での“盗聴行為”を暴露され、大慌てで弁明する一幕があった。この日は「地元の友達100人が選ぶ好きな芸人GP」のテーマで展開。総合ワースト4位にランクインした大鶴に対し、アンケートでは「不機嫌になると陰湿に無視しそう」といった、性格の裏側を推測する厳しい意見が寄せられた。この意見に便