春の訪れとともに話題に上がるランドセル選び。それは単なる入学準備ではなく、家族の思いや価値観が交差する特別なイベントでもあるようです。エピソード1：「お友だちの孫のお下がり使って！」中古のランドセルはおトク？マキ（仮名）さんの息子タツキくん（仮名）は年中で、ランドセルに憧れがあるようです。少し時期は早いですが、ランドセルのカタログを広げては嬉しそうに眺めています。そんなある日、義母から突然「友だち