札幌・西警察署は7日、窃盗の疑いで兵庫県神戸市に住む女（73）を現行犯逮捕しました。女は4月7日午後3時ごろ、札幌市西区のスーパーで日本酒1本（販売価格2750円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によると女は当時、旅行で北海道に来ていて、スーパーで日本酒をエコバッグに入れている所を警備員が発見し、その後、逮捕に至ったということです。女は警察の調べに対して「土産代が高くて節約したかっ