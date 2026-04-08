3月15日から16日までの間、新潟県村上市の空き家に侵入し、ワインやジュースなど合計6点を盗んだ疑いで、53歳の男が再逮捕されました。男は同じ空き家に侵入しようとした疑いで、3月18日にすでに逮捕されていました。邸宅侵入・窃盗の疑いで逮捕されたのは、村上市片町に住む無職の男(53)です。男は3月15日午後7時から翌16日午後6時半までの間、村上市の2階建ての空き家に侵入し、1階に設置してあった冷蔵庫の中からワインや