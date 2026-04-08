4月8日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道445・・・人吉市下城本町（携帯電話・シートベルト）県道・・・球磨郡あさぎり町（スピード違反）県道・・・上天草市大矢野町中（スピード違反） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろう