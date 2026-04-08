◇パ・リーグ楽天3−0日本ハム（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）楽天・加治屋が緊急降板した前田健の後を受け、チームの4連勝を呼び込んだ。0―0の4回1死一塁、打者・田宮でカウント2―1。「カウントは悪くしたくない」と初球フォークで空振りを奪い追い込んで二ゴロ。続く奈良間も三ゴロに封じてピンチを脱した。「ごめん、カジ」と声をかけられて上がったマウンドで1回2/3を1安打無失点。今季初勝利をつかみ「連