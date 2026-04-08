5月に迫る新潟県知事選挙に向け、動きが加速しています。現職の花角知事が4月7日、選挙事務所を開設。支援する政党の関係者などが集まり、選挙に向けた協力を確認しました。 7日朝、新潟市中央区のビルに姿を見せた花角知事。5月14日告示、31日投開票の日程で行われる県知事選挙について、現職の花角知事は3期目を目指して出馬することを表明しています。7日の事務所開きでは、花角知事が支持者や政党関係者などを前に必勝を誓い